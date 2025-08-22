$!Matan a balazos a joven en su domicilio en el Campo El Diez, en Culiacán

Según informes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hecho, ya que personas denunciaban que un hombre se encontraba con heridas de bala en el patio de una vivienda ubicada por la avenida Cuarta Oriente, entre las calles Cuarta y Sexta, cerca del canal principal del sector.

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado Alejandro, de 24 años de edad, durante la noche de este viernes 22 de agosto dentro de su propio domicilio de la comunidad Campo El Diez, ubicado al sur de Culiacán.

Testigos refieren que fueron civiles los que ingresaron al lugar para interceptar a la víctima, dispararle en repetidas ocasiones y escapar.

Ante el reporte, elementos de la Secretaría de Marina arribaron para dar fe de los hechos y se percataron de que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que delimitaron un área con la cinta amarilla de precaución y solicitaron la intervención de las autoridades de investigación.

Peritos y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las labores de campo y para empezar con las diligencias correspondientes. Al terminar con los primeros trabajos, ordenaron el traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.