$!Matan a balazos a limpiavidrios en plena avenida Obregón, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la vida a balazos la tarde de este martes mientras realizaba sus labores de limpieza de parabrisas en la intersección de la Avenida Álvaro Obregón y la calle Ciudades Hermanas, en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 14:00 horas, a escasos metros de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita. La víctima, fue identificada de forma preliminar como José “N”, de aproximadamente 35 años.