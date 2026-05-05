$!Matan a balazos a limpiavidrios en plena avenida Obregón, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la vida a balazos la tarde de este martes mientras realizaba sus labores de limpieza de parabrisas en la intersección de la Avenida Álvaro Obregón y la calle Ciudades Hermanas, en la colonia Guadalupe, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 14:00 horas, a escasos metros de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita. La víctima, fue identificada de forma preliminar como José “N”, de aproximadamente 35 años.
Al momento de la agresión, el hombre vestía una playera roja de manga corta, pantalón tipo short color verde olivo y calzado deportivo gris con franjas blancas. Como señas particulares, es de complexión robusta, tiene cabello negro, barba corta y una gorra de color negro.
Tras el ataque, el cuerpo quedó sin vida sobre el camellón que divide los sentidos de la calle Ciudades Hermanas. En el asfalto permanecieron esparcidas las herramientas de trabajo que la víctima utilizaba para su actividad diaria.
Las autoridades mantienen la zona acordonada, en espera de que el personal de la Fiscalía General del Estado realice las diligencias correspondientes.
Sobre el asfalto fueron asegurados 14 casquillos percutidos de arma corta, disparados durante el crimen.
Hasta el momento, en Culiacán se han registrado cuatro hechos de alto impacto de manera simultánea.