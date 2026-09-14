$!Matan a balazos a maestra de preescolar en el Centro de Escuinapa; suman 16 feminicidios desde junio

ESCUINAPA._ Sara Rosalina, de 31 años de edad, se convirtió en la víctima número 16 de feminicidio registrado en el municipio desde junio.

La también maestra de preescolar fue asesinada la mañana de este lunes frente a su domicilio, cuando, al parecer, se disponía a cruzar la calle en la colonia Centro.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 7:15 horas, cuando personas que transitaban por el sitio informaron a elementos de la Policía Municipal sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional.