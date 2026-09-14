$!Matan a balazos a maestra de preescolar en el Centro de Escuinapa; suman 16 feminicidios desde junio

ESCUINAPA._ Sara Rosalina, de 31 años de edad, se convirtió en la víctima número 16 de feminicidio registrado en el municipio desde junio.
La también maestra de preescolar fue asesinada la mañana de este lunes frente a su domicilio, cuando, al parecer, se disponía a cruzar la calle en la colonia Centro.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 7:15 horas, cuando personas que transitaban por el sitio informaron a elementos de la Policía Municipal sobre detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, cerca de una tienda comercial de cadena nacional.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la mujer con varios impactos de bala. En la zona fueron localizados alrededor de 10 casquillos, al parecer calibre 9 milímetros.
Paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal del Ejército Mexicano acudió para resguardar la zona, en espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado encargados de realizar las diligencias correspondientes.
Con el asesinato de Sara Rosalina, suman seis mujeres asesinadas en lo que va de septiembre en Escuinapa, de un total de ocho homicidios registrados en el municipio durante este mes.
Desde junio, el municipio acumula 16 mujeres asesinadas.
A nivel estatal, con este caso suman 16 mujeres asesinadas durante septiembre: siete en Mazatlán, seis en Escuinapa y tres en Culiacán.