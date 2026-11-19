MAZATLÁN. _ Un menor de edad fue atacado a balazos en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado al sur de Mazatlán.

El hecho se registró a las 12:10 horas sobre la calle San Fernando, casi esquina con la avenida California. De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba afuera de su vivienda, sentado en una silla mecedora, cuando fue atacado.