MAZATLÁN. _ Un menor de edad fue atacado a balazos en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado al sur de Mazatlán.
El hecho se registró a las 12:10 horas sobre la calle San Fernando, casi esquina con la avenida California. De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba afuera de su vivienda, sentado en una silla mecedora, cuando fue atacado.
La víctima fue identificada como Emmanuel, de 15 años de edad.
Según versiones de testigos, hombres que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga.
Al sitio acudieron paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes trasladaron al menor con lesiones graves; sin embargo, murió durante el traslado al Hospital General.
Agentes de la Guardia Nacional mantienen acordonada la zona del ataque, en espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.