$!Matan a balazos a Miguel, en el sector Los Pinos, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este 12 de noviembre en el sector Los Pinos, en Culiacán.
El atentado se perpetró sobre la calle Río Nazas, entre las avenidas Pascual Orozco y Guillermo Prieto, alrededor de las 18:00 horas.
Este hecho ocurrió de manera simultánea con otro ataque a balazos sobre la misma calle Río Nazas, pero a tres calles de distancia.
La víctima quedó tendida sobre la banqueta, frente a un domicilio de color blanco con cerca negra.
El occiso vestía un pantalón de mezclilla y camisa de azul claro a cuadros, era de tez morena y tenía aproximadamente 65 años de edad.
Al lugar acudió personal de Cruz Roja Mexicana, sin embargo, al arribar el hombre ya no presentaba signos vitales.
Elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal acordonaron la zona a la espera de que la Fiscalía General del Estado intervenga en el sitio.