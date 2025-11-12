Seguridad
Violencia

Matan a balazos a Miguel, en el sector Los Pinos, en Culiacán

El ataque se dio de manera simultánea con otra agresión a balazos sobre la calle Río Nazas, a tres calles de distancia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/11/2025 18:56
12/11/2025 18:56

Un hombre identificado como Miguel fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este 12 de noviembre en el sector Los Pinos, en Culiacán.

El atentado se perpetró sobre la calle Río Nazas, entre las avenidas Pascual Orozco y Guillermo Prieto, alrededor de las 18:00 horas.

Este hecho ocurrió de manera simultánea con otro ataque a balazos sobre la misma calle Río Nazas, pero a tres calles de distancia.

La víctima quedó tendida sobre la banqueta, frente a un domicilio de color blanco con cerca negra.

El occiso vestía un pantalón de mezclilla y camisa de azul claro a cuadros, era de tez morena y tenía aproximadamente 65 años de edad.

Al lugar acudió personal de Cruz Roja Mexicana, sin embargo, al arribar el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal acordonaron la zona a la espera de que la Fiscalía General del Estado intervenga en el sitio.

