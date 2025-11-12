$!Matan a balazos a Miguel, en el sector Los Pinos, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este 12 de noviembre en el sector Los Pinos, en Culiacán.

El atentado se perpetró sobre la calle Río Nazas, entre las avenidas Pascual Orozco y Guillermo Prieto, alrededor de las 18:00 horas.

Este hecho ocurrió de manera simultánea con otro ataque a balazos sobre la misma calle Río Nazas, pero a tres calles de distancia.