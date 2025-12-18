$!Matan a balazos a motociclista en Bachigualatito, al sur de Culiacán

La mañana de este jueves, un motociclista fue asesinado a balazos a la orilla de un canal en el ejido Bachigualatito, al sur de Culiacán.
La víctima fue identificada como José Ángel, de 56 años, a quien interceptaron y atacaron cerca de las 7:00 horas.
El hecho ocurrió sobre un camino pavimentado que conduce al campo El Diez.
De manera preliminar, se informó que el hombre se dedicaba al oficio de velador.
Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Marina se desplegaron para acordonar la zona, a la espera de las diligencias iniciales a cargo de la Fiscalía General del Estado.