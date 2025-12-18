Seguridad
|
Violencia

Matan a balazos a motociclista en Bachigualatito, al sur de Culiacán

La víctima respondía al nombre de José Ángel, de 56 años de edad, de oficio velador. Su cuerpo quedó a la orilla de un canal del sector
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/12/2025 10:10
18/12/2025 10:10

La mañana de este jueves, un motociclista fue asesinado a balazos a la orilla de un canal en el ejido Bachigualatito, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como José Ángel, de 56 años, a quien interceptaron y atacaron cerca de las 7:00 horas.

$!Matan a balazos a motociclista en Bachigualatito, al sur de Culiacán

El hecho ocurrió sobre un camino pavimentado que conduce al campo El Diez.

De manera preliminar, se informó que el hombre se dedicaba al oficio de velador.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Marina se desplegaron para acordonar la zona, a la espera de las diligencias iniciales a cargo de la Fiscalía General del Estado.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube