$!Matan a balazos a motociclista en la colonia Jesús Valdés, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que se desplazaba en motocicleta fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 29 de abril en la colonia Jesús Valdez, ubicada en la periferia norte de Culiacán. El ataque fue reportado alrededor de las 14:20 horas, luego de llamadas al número de emergencias 911 que alertaban sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados en el cruce de la calle Tercera y la calle Virgo. En ese punto, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y al llegar confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue descrito como un hombre de complexión regular y tez morena, quien vestía camisa gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. El cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, a un costado de la motocicleta en la que viajaba.