$!Matan a balazos a motociclista en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 14 de enero cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la colonia Liberación, ubicada en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.
El ataque fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 17:40 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva hacia el lugar de los hechos.
Según reportes preliminares, la víctima conducía una motocicleta Italika color negro y se desplazaba sobre la carretera conocida como La 50, cuando al llegar a la calle Central fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
La víctima no ha sido identificada de manera oficial, pero se le describe como un hombre de aproximadamente 30 años de edad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, donde se localizaron varios casquillos percutidos.
Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó el procesamiento de la escena, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.