$!Matan a balazos a motociclista en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 14 de enero cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la colonia Liberación, ubicada en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

El ataque fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 17:40 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva hacia el lugar de los hechos.

Según reportes preliminares, la víctima conducía una motocicleta Italika color negro y se desplazaba sobre la carretera conocida como La 50, cuando al llegar a la calle Central fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.