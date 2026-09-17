$!Matan a balazos a mujer dentro de su domicilio en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este jueves al interior de un domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Sofía, de 42 años de edad, quien se encontraba descansando en una hamaca cuando sujetos armados que viajaban en un automóvil gris descendieron del vehículo, ingresaron al inmueble y le dispararon.

La mujer recibió al menos dos impactos de bala, uno en el cuello y otro a la altura del tórax. Elementos de la Secretaría de Marina fueron los primeros respondientes y posteriormente arribaron Paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

La serie de detonaciones movilizó a las autoridades hacia la calle Privada del Muro, casi esquina con Arnulfo Gómez, en el sector mencionado. Tras el reporte del ataque, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al domicilio y acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

Con este crimen suman 19 mujeres asesinadas en Sinaloa hasta el 17 de septiembre: ocho en Mazatlán, seis en Escuinapa y cinco en Culiacán. En 2026, el estado acumula 98 mujeres asesinadas de enero a la fecha.

La cifra de septiembre representa un promedio de más de un asesinato de mujer por día en el estado durante lo que va del mes. NUMERALIA