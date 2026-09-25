$!Matan a balazos a mujer en el patio de su casa; ocurre cerca de la ‘Y’ de Tepuche, Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer de 31 años de edad fue asesinada a balazos la tarde de este viernes en el patio frontal de su domicilio, ubicado sobre la carretera Culiacán-Tepuche, en las cercanías de la conocida “Y” de Tepuche. La víctima fue identificada como Erika Guadalupe M., quien se encontraba a las afueras de la vivienda, situada a unos 500 metros de la bifurcación vial y a un costado de un aserradero, cuando fue agredida por personas desconocidas que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras recibir el reporte de la agresión, elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al lugar para verificar la situación y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por las fuerzas de seguridad para preservar la escena de los hechos. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el apoyo de peritos y agentes especializados en la investigación de feminicidios, llevó a cabo el levantamiento de indicios e inició las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarle los procedimientos que marca la ley. Con este hecho, serían dos mujeres privadas de la vida este viernes 25 de septiembre, en circunstancias similares: ambas fueron atacadas con arma de fuego en sus respectivos domicilios. Al mediodía de este viernes, una mujer identificada como Angélica fue asesinada en la entrada de su vivienda, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Culiacán.

Con estos hechos, en Sinaloa suman 21 mujeres asesinadas durante septiembre: nueve de ellas en Mazatlán, seis en Culiacán y seis en Escuinapa.