Matan a balazos a mujer en la colonia Montuosa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue acribillada con disparos de arma de fuego y murió en el lugar la noche de este martes en la colonia Montuosa.

El hecho se registró a las 22:00 horas, en el cruce de la avenida Juan Carrasco y la calle Tamaulipas, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue atacada a balazos por sujetos armados.

A simple vista se trata de una mujer joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad, quien quedó sin vida sobre el pavimento de la calle Tamaulipas.

Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar tras el reporte de la agresión, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Personal de la funeraria en turno realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce el motivo de la agresión.