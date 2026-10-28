$!Matan a balazos a papá de estilista asesinada hace más de dos meses en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en un abarrotes ubicado en la esquina de las calles Abasolo y Aldama, en la colonia Francisco I. Madero. Se trata del papá de Yuridia “C”, estilista asesinada hace más de dos meses.
De acuerdo a los informes en el lugar, la persona fue identificada como Román “C”, de alrededor de 64 años, con domicilio en el lugar del ataque.
Se presume que el asesino arribó en una motocicleta, alrededor de las 15:30 horas, al abarrotes propiedad de la familia de Román. El asesino entró al lugar donde estaba Román “C” y le disparó, para salir de inmediato del sitio.
Vecinos señalaron solo haber escuchado las detonaciones, pero no vieron a nadie en la calle. Se pidieron los servicios de emergencia pero solo corroboraron que la persona ya no tenía signos vitales.
El lugar fue acordonado por elementos de Seguridad Pública y la Sedena, en espera de servicios periciales de Fiscalía.
Román era papá de Yuridia “C”, quien fue atacada a balazos a las afueras del mismo domicilio, el pasado 31 de julio de este año, en el mismo hecho resultó herido su hijo de 1 año de edad.
Yuridia murió el 1 de agosto debido a la gravedad de sus lesiones.