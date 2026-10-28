$!Matan a balazos a papá de estilista asesinada hace más de dos meses en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en un abarrotes ubicado en la esquina de las calles Abasolo y Aldama, en la colonia Francisco I. Madero. Se trata del papá de Yuridia “C”, estilista asesinada hace más de dos meses.

De acuerdo a los informes en el lugar, la persona fue identificada como Román “C”, de alrededor de 64 años, con domicilio en el lugar del ataque.

Se presume que el asesino arribó en una motocicleta, alrededor de las 15:30 horas, al abarrotes propiedad de la familia de Román. El asesino entró al lugar donde estaba Román “C” y le disparó, para salir de inmediato del sitio.