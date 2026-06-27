$!Matan a balazos a propietario de un minisúper en Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ El propietario de un minisúper fue asesinado a balazos la noche de este sábado 27 de junio al interior de su negocio, ubicado en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán.
La agresión se registró en un establecimiento localizado en el cruce de los bulevares Valle Alto y Álvaro Portillo, donde la víctima se encontraba atendiendo el comercio.
De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al negocio y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron al comerciante tendido en el piso con múltiples heridas de bala.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana ingresaron al establecimiento para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios balísticos y demás evidencias relacionadas con la agresión.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.