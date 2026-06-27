$!Matan a balazos a propietario de un minisúper en Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ El propietario de un minisúper fue asesinado a balazos la noche de este sábado 27 de junio al interior de su negocio, ubicado en el fraccionamiento Valle Alto, al norte de Culiacán.

La agresión se registró en un establecimiento localizado en el cruce de los bulevares Valle Alto y Álvaro Portillo, donde la víctima se encontraba atendiendo el comercio.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al negocio y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.