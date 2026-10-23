$!Matan a balazos a repartidor frente a pizzería de Loma de Rodriguera, en Culiacán

El homicidio se registró la noche de este viernes 23 de octubre por la Calle Rey Gaspar y la Avenida Primera Norte, a poco metros de unas canchas deportivas.

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un repartidor cuando se encontraba frente a una pizzería de la Colonia Loma de Rodriguera, en Culiacán.

De acuerdo a los primeros reportes en el lugar de los hechos, el empleado fue interceptado por sujetos armados que le dispararon.

El repartidor quedó sin vida con el casco puesto y bocarriba, a un costado de una moto de color rojo que traía una caja de trabajo.

El trabajador fue descrito como una persona delgada, de tez morena, quien vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros y playera naranja.

Elementos del Ejército Mexicano acordonaron la zona tras el ataque.