$!Matan a balazos a un conductor en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras transitaba en su vehículo por la avenida México 68, quedando sin vida frente a una gasolinera en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.
Según informes, la víctima circulaba en un auto Toyota Camry cuando, en el cruce con la calle Cerro Otates, fue interceptado y atacado a balazos por un grupo de civiles armados.
El conductor intentó huir del atentado yendo de reversa, sin embargo, los disparos lo alcanzaron y lo dejaron sin vida dentro de la unidad automotriz, la cual quedó aparcada frente a la gasolinera.
El hecho provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad y de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya había fallecido.
En tanto, personal de seguridad se encargó de delimitar un área y cerró el paso de los vehículos en la intersección de ambas calles.
Más tarde arribaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para encargarse de las labores de campo, mientras los policías de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia, mientras que el vehículo baleado sería remolcado y trasladado a la pensión pertinente.
Una hora antes se registró un caso similar en la colonia Las Quintas, donde sujetos armados atacaron a balazos a otro conductor identificado como Jorge Fernando, quien resultó herido y fue transportado hacia un centro médico en calidad de herido.