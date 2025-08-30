$!Matan a balazos a un conductor en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras transitaba en su vehículo por la avenida México 68, quedando sin vida frente a una gasolinera en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

Según informes, la víctima circulaba en un auto Toyota Camry cuando, en el cruce con la calle Cerro Otates, fue interceptado y atacado a balazos por un grupo de civiles armados.

El conductor intentó huir del atentado yendo de reversa, sin embargo, los disparos lo alcanzaron y lo dejaron sin vida dentro de la unidad automotriz, la cual quedó aparcada frente a la gasolinera.

El hecho provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad y de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya había fallecido.