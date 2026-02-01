$!Matan a balazos a un hombre a las afueras de un domicilio de la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 1 de febrero a las afueras de un domicilio de la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Marco Moroni, de 33 años de edad y vecino del sector.

Según reportes preliminares, Marco se encontraba sentado sobre una silla en la banqueta que se encuentra por la calle Galileo, en esquina con Cosmos, cuando al menos un sujeto desconocido se le acercó para dispararle.