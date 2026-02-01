Seguridad
Matan a balazos a un hombre a las afueras de un domicilio de la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán

Marco Moroni se encontraba en la banqueta sentado en una silla cuando sus agresores se le acercaron para dispararle. El hecho se reportó la tarde de este domingo, alrededor de las 14:00 horas entre las calles Galileo y Cosmos
01/02/2026 15:34
01/02/2026 15:34

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 1 de febrero a las afueras de un domicilio de la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Marco Moroni, de 33 años de edad y vecino del sector.

Según reportes preliminares, Marco se encontraba sentado sobre una silla en la banqueta que se encuentra por la calle Galileo, en esquina con Cosmos, cuando al menos un sujeto desconocido se le acercó para dispararle.

El hecho se reportó alrededor de las 14:00 horas, en los límites con la colonia Buena Vista. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional para actuar como primeros respondientes.

La zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución para preservar la escena. Más tarde llegaron peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

En la escena fueron asegurados casquillos percutidos de armas de fuego, dejando evidencia de que el ataque ocurrió en el lugar.

