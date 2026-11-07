$!Matan a balazos a un hombre afuera de congeladora en la colonia San Rafael, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 7 de noviembre en las inmediaciones de una congeladora ubicada en la colonia San Rafael, al sur de Culiacán. El homicidio ocurrió en el exterior de la congeladora Daysa, en el cruce de las calles Nuño Beltrán de Guzmán y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, donde la víctima quedó tendida bocabajo junto a un vehículo blanco.

La persona vestía pantalón de mezclilla negro, camisa roja y botas negras. Hasta el momento no ha sido identificada. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. En el área también fueron localizados casquillos percutidos de arma de grueso calibre.