MAZATLÁN._ Un hecho registrado en el fraccionamiento Prados del Sol dejó como saldo un hombre sin vida por disparos de arma de fuego.
El ataque se registró a las 18:30 horas de este jueves sobre la calle Oasis, cuando la víctima se encontraba afuera de su vivienda.
Al parecer, hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon casi a quemarropa hasta dejarlo sin vida.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las diligencias de ley estuvieron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.