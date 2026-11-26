MAZATLÁN._ Un hecho registrado en el fraccionamiento Prados del Sol dejó como saldo un hombre sin vida por disparos de arma de fuego.

El ataque se registró a las 18:30 horas de este jueves sobre la calle Oasis, cuando la víctima se encontraba afuera de su vivienda.

Al parecer, hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon casi a quemarropa hasta dejarlo sin vida.