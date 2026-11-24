MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes al interior de una marisquería ubicada sobre la avenida Rafael Buelna, en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

El ataque armado fue reportado alrededor de las 14:50 horas del 24 de noviembre, en el establecimiento situado casi en el cruce con la calle Sierra Grande.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada. Después del ataque, los agresores salieron del establecimiento y huyeron.