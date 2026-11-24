MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes al interior de una marisquería ubicada sobre la avenida Rafael Buelna, en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán.
El ataque armado fue reportado alrededor de las 14:50 horas del 24 de noviembre, en el establecimiento situado casi en el cruce con la calle Sierra Grande.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada. Después del ataque, los agresores salieron del establecimiento y huyeron.
El hombre quedó sin vida entre las mesas del restaurante. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se encontraba en el lugar como cliente o si trabajaba en el establecimiento.
Tras el reporte de detonaciones, elementos de corporaciones de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo y acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.
Este asesinato se suma a la jornada de violencia registrada este martes en Mazatlán, que hasta el momento acumula cuatro personas asesinadas: tres hombres y una mujer, pese a la amplia presencia de fuerzas federales en el puerto.