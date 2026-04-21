Matan a balazos a un hombre dentro de su casa en Bachigualato, Culiacán

Un hombre identificado como José “N”, de aproximadamente 45 años, fue encontrado asesinado a balazos al interior de su domicilio en la Colonia Bachigualato, en Culiacán.

Fueron vecinos y familiares del hombre quienes confirmaron su hallazgo asesinado.

De acuerdo con vecinos, el crimen fue reportado al número de emergencia 9-1-1 desde aproximadamente las 15:00 horas de este martes.

Sin embargo, a más de dos horas de reportadas las detonaciones de arma de fuego, y verificar el hallazgo, las autoridades no han acudido a asegurar el inmueble.

El hecho se registró sobre la Calle Futura, cerca de la Calle Joaquín Arcadio Pagaza, cerca de un callejón sin nombre, y a 500 metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

A unos metros de donde se cometió este homicidio, el pasado 9 de abril fue asesinado a balazos otra persona sobre la misma calle.