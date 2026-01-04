$!Matan a balazos a un hombre dentro de su domicilio en la colonia El Mirador, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 55 años fue asesinado a balazos este domingo al interior de su domicilio en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

Familiares reconocieron a la víctima bajo el nombre de Maximino “N”, de oficio albañil.

Los hechos ocurrieron dentro de un domicilio localizado sobre la calle Primera, entre Libra y Aries, aproximadamente a las 11:00 horas de este 4 de enero.

De acuerdo con información recabada en la escena, un familiar de la víctima salió del inmueble y dejó la puerta abierta, y en ese momento ingresó un sujeto armado.