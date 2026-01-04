$!Matan a balazos a un hombre dentro de su domicilio en la colonia El Mirador, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 55 años fue asesinado a balazos este domingo al interior de su domicilio en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.
Familiares reconocieron a la víctima bajo el nombre de Maximino “N”, de oficio albañil.
Los hechos ocurrieron dentro de un domicilio localizado sobre la calle Primera, entre Libra y Aries, aproximadamente a las 11:00 horas de este 4 de enero.
De acuerdo con información recabada en la escena, un familiar de la víctima salió del inmueble y dejó la puerta abierta, y en ese momento ingresó un sujeto armado.
El agresor atacó a Maximino con un arma corta hasta provocarle la muerte, dándose a la fuga posteriormente.
Agentes de Guardia Nacional respondieron al hecho tras reportarse herido al hombre, sin embargo, al arribar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El lugar fue acordonado por los militares para la posterior llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quienes mantienen el sitio bajo resguardo a la espera de que arriben oficiales de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena y el levantamiento del cadáver.