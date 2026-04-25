$!Matan a balazos a un hombre dentro de un domicilio en Colonia Libertad, en Culiacán

Dentro de un domicilio fue asesinado a balazos un hombre durante el mediodía de este sábado en la Colonia Libertad, al surponiente de Culiacán.
La víctima, identificado como Isidro “N”, de 52 años, presentó al menos ocho heridas por disparos de arma de fuego, las cuales provocaron su fallecimiento.
El hecho se registró sobre la Calle Constituyente Luis M. Rojas, entre Constituyente Heriberto Jara y Constituyente Luis G. Monzón.
La agresión fue confirmada por efectivos del Ejército Mexicano, quienes recibieron reportes de disparos cerca de las 12:30 horas de este 25 de abril.
Al sitio llegaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para atender al varón, sin embargo, la gravedad de sus heridas culminaron en su muerte.
La zona fue acordonada por los militares, a la espera de que acuda personal de la Fiscalía General del Estado a desplegar las diligencias correspondientes y levantar el cadáver.