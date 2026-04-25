$!Matan a balazos a un hombre dentro de un domicilio en Colonia Libertad, en Culiacán

Dentro de un domicilio fue asesinado a balazos un hombre durante el mediodía de este sábado en la Colonia Libertad, al surponiente de Culiacán. La víctima, identificado como Isidro “N”, de 52 años, presentó al menos ocho heridas por disparos de arma de fuego, las cuales provocaron su fallecimiento.





El hecho se registró sobre la Calle Constituyente Luis M. Rojas, entre Constituyente Heriberto Jara y Constituyente Luis G. Monzón. La agresión fue confirmada por efectivos del Ejército Mexicano, quienes recibieron reportes de disparos cerca de las 12:30 horas de este 25 de abril.



