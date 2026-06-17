$!Matan a balazos a un hombre en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona sur de Culiacán, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

El hecho se registró alrededor de las 12:45 horas sobre la calle Abelardo L. Rodríguez, en el cruce con Adolfo Ruiz Cortines y la avenida 21 de Marzo. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias tras escuchar detonaciones de arma de fuego.