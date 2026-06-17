$!Matan a balazos a un hombre en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona sur de Culiacán, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.
El hecho se registró alrededor de las 12:45 horas sobre la calle Abelardo L. Rodríguez, en el cruce con Adolfo Ruiz Cortines y la avenida 21 de Marzo. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias tras escuchar detonaciones de arma de fuego.
Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, quienes localizaron a la víctima tendida en el suelo, a un costado de una camioneta de doble rodada. Minutos más tarde, paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que el civil ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas producidas por los proyectiles.
La víctima, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida, vestía un pantalón de mezclilla azul, playera negra, tenis negros y una gorra del mismo color.
El perímetro fue acordonado por los elementos federales y locales para preservar la escena del crimen. Posteriormente, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación, ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.