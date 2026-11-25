MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado en la calle Río Balsas, en el fraccionamiento Pradera Dorada V, dejó como saldo un hombre sin vida.

El hecho fue reportado a las 18:00 horas de este miércoles 25 de noviembre por vecinos del lugar que fueron alertados por detonaciones de arma de fuego.

Al parecer, hombres armados a bordo de motocicletas llegaron hasta la víctima, quien se encontraba al final de la calle, y le dispararon en múltiples ocasiones.