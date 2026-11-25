MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado en la calle Río Balsas, en el fraccionamiento Pradera Dorada V, dejó como saldo un hombre sin vida.
El hecho fue reportado a las 18:00 horas de este miércoles 25 de noviembre por vecinos del lugar que fueron alertados por detonaciones de arma de fuego.
Al parecer, hombres armados a bordo de motocicletas llegaron hasta la víctima, quien se encontraba al final de la calle, y le dispararon en múltiples ocasiones.
Luego del ataque, los agresores huyeron a toda velocidad por un camino de terracería.
Al lugar llegaron paramédicos de Bomberos Veteranos para tratar de auxiliar al hombre agredido, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron la zona hasta la llegada de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Personal de la funeraria en turno se encargó del traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Al momento, el occiso quedó en calidad de desconocido.