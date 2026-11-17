MAZATLÁN._ Un hombre murió luego de ser agredido con disparos de arma de fuego al interior de una vivienda en el Fraccionamiento Las Mañanitas, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 22:30 horas del martes, en una vivienda ubicada sobre la Calle El Andariego, entre las calles Luna de Octubre y Tres Regalos del mencionado sector.