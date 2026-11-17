MAZATLÁN._ Un hombre murió luego de ser agredido con disparos de arma de fuego al interior de una vivienda en el Fraccionamiento Las Mañanitas, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 22:30 horas del martes, en una vivienda ubicada sobre la Calle El Andariego, entre las calles Luna de Octubre y Tres Regalos del mencionado sector.
Al parecer, hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon contra la víctima.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y tras valorar al hombre caído, este ya no contaba con signos vitales
El lugar fue acordonado por policías municipales, policías estatales y elementos del Ejército, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Al momento se desconoce el nombre del occiso.