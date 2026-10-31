$!Matan a balazos a un hombre en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán

Un ataque armado registrado la mañana de este sábado en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, dejó como saldo un joven de 18 años sin vida.
La agresión tuvo lugar en un área verde situada entre las avenidas Pasadena y Santa Ana, en las inmediaciones de un autobaño y una caseta de la Policía Municipal.
De acuerdo con los primeros datos, el joven fue blanco de disparos por parte de sujetos armados.
Paramédicos de Bomberos Veteranos El Castillo llegaron al sitio para atender a la víctima, pero después de una valoración confirmaron que había fallecido a consecuencia de las heridas.
El joven fue identificado como Manuel, de 18 años, quien al momento del ataque vestía camisa de franela, pantalón de mezclilla y huaraches.
En la zona se registró la presencia de elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Municipal, mientras personal de investigación realizó las diligencias correspondientes para integrar la información sobre el homicidio.