Matan a balazos a un hombre en el puerto de Altata, Navolato

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en un domicilio de la colonia Ampliación Penguera, de la sindicatura de Altata, Navolato.

La víctima fue identificada como Henry, de 35 años de edad, quien residía en la misma sindicatura, cerca de la vivienda donde lo asesinaron.

El crimen ocurrió en el patio trasero de una vivienda localizada entre las calles Francisco Montes de Oca y otra sin nombre, cerca de las 20:00 horas.

A la escena arribaron policías municipales de Navolato y acordonaron la zona para resguardar la escena.

Minutos después, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para dar fe del hecho e iniciar las primeras diligencias.