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Violencia

Matan a balazos a un hombre en gasolinera de Villa Unión, al sur de Mazatlán

La víctima fue atacada por hombres armados cuando caminaba por el Bulevar Niños Héroes, cerca de la carretera libre Mazatlán-Durango
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/09/2026 21:11
17/09/2026 21:11

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon y dieron muerte a un vecino de la sindicatura de Villa Unión cuando caminaba sobre el Bulevar Niños Héroes, a la altura de una gasolinera.

La agresión armada se reportó a las 19:45 horas de este jueves, indicando el establecimiento ubicado en la intersección del Bulevar Niños Héroes y la carretera libre Mazatlan-Durango.

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Según testigos, hombres armados que viajaban en un automóvil de color negro dispararon contra la víctima, quien vestía camisa de franela a cuadros y de manga larga, y quedó tendida tras el ataque.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión llegaron para tratar de auxiliar al hombre caído, pero ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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