$!Matan a balazos a un hombre en gasolinera de Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon y dieron muerte a un vecino de la sindicatura de Villa Unión cuando caminaba sobre el Bulevar Niños Héroes, a la altura de una gasolinera.

La agresión armada se reportó a las 19:45 horas de este jueves, indicando el establecimiento ubicado en la intersección del Bulevar Niños Héroes y la carretera libre Mazatlan-Durango.