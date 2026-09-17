$!Matan a balazos a un hombre en gasolinera de Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon y dieron muerte a un vecino de la sindicatura de Villa Unión cuando caminaba sobre el Bulevar Niños Héroes, a la altura de una gasolinera.
La agresión armada se reportó a las 19:45 horas de este jueves, indicando el establecimiento ubicado en la intersección del Bulevar Niños Héroes y la carretera libre Mazatlan-Durango.
Según testigos, hombres armados que viajaban en un automóvil de color negro dispararon contra la víctima, quien vestía camisa de franela a cuadros y de manga larga, y quedó tendida tras el ataque.
Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión llegaron para tratar de auxiliar al hombre caído, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por las autoridades y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.