$!Matan a balazos a un hombre en Infonavit Humaya, en Culiacán

Hasta el momento la víctima permanece sin identificar, solo se conoce que es un varón de apariencia joven, tez morena y complexión delgada.

La noche de este martes fue asesinado a balazos un hombre en una zona de departamentos del sector Infonavit Humaya, en Culiacán.

Al llegar las autoridades al lugar de los hechos, cerca de las 20:00 horas, confirmaron que vestía una playera color verde oscuro y bermudas de mezclilla azul.

Además, el occiso se encontraba encintado de sus extremidades y presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

En la escena, agentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron casquillos percutidos que quedaron regados en los alrededores.

La zona fue acordonada por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y peritos continuaron con las diligencias de Ley.