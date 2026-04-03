$!Matan a balazos a un hombre en la colonia Rotarismo, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este viernes dentro de un domicilio en la colonia Rotarismo, al norte de Culiacán.
El occiso fue reconocido como Óscar Saúl, de 45 años de edad, quien murió dentro de la vivienda.
El atentado ocurrió al interior de un inmueble ubicado sobre la calle Laureles, entre Ceiba y Carmen Serdán, aproximadamente a las 21:00 horas.
Reportes ciudadanos sobre disparos de arma de fuego movilizaron a las corporaciones y fue la Guardia Nacional la que confirmó el homicidio.
Al sitio acudieron la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron evidencias del crimen en el lugar, mientras que el cadáver fue retirado por una carroza de una empresa funeraria.