$!Matan a balazos a un hombre en la colonia Rotarismo, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este viernes dentro de un domicilio en la colonia Rotarismo, al norte de Culiacán.

El occiso fue reconocido como Óscar Saúl, de 45 años de edad, quien murió dentro de la vivienda.

El atentado ocurrió al interior de un inmueble ubicado sobre la calle Laureles, entre Ceiba y Carmen Serdán, aproximadamente a las 21:00 horas.