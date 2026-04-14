$!Matan a balazos a un hombre en Las Quintas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado con proyectiles de arma de fuego durante la tarde de este martes en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:50 horas en la intersección de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna Salada, sobre el Bulevar Xicoténcatl.

De acuerdo con reporte en el lugar, la víctima habría tratado de ser privada de su libertad por los agresores, antes de que abrieran fuego en su contra.

El cadáver terminó tendido justo en la esquina de la calle Lago de Cuitzeo con el bulevard Xicoténcatl, frente a una escuela particular, junto a una macetera. Tras el reporte recibido en el número de emergencias 911, elementos de diversas corporaciones policiales acudieron al lugar para realizar un amplio aseguramiento del perímetro donde se registró el hecho.