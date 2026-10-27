Matan a balazos a un hombre en una parcela de Barrón, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes en una parcela de la comunidad de Barrón, al sur de Mazatlán, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en la zona.

El reporte se recibió alrededor de las 09:00 horas y señalaba una parcela ubicada cerca del sitio conocido como La Trampa de Barrón.

Tras el ataque, familiares encontraron al hombre sin vida y dieron aviso a las autoridades.

La víctima no fue identificada. De acuerdo con la información recabada en el lugar, presentaba una herida de bala en el pecho.

Policías municipales y elementos del Ejército acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes.