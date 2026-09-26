$!Matan a balazos a un hombre en Villas del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado en el Fraccionamiento Villas del Humaya, al norte de Culiacán.
El hecho fue reportado sobre las calles Villa de Tres Ríos y Villa Sinaloa, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes localizaron al hombre tendido bocabajo sobre la banqueta.
La víctima es de complexión robusta y vestía camisa negra, pantalón de mezclilla y tenis negros. Tenía además el rostro cubierto con su propia playera.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El hombre presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
La zona fue asegurada por las autoridades para preservar los indicios relacionados con el homicidio.
Debido a la lluvia que se registraba en el sector, los agentes realizaron la búsqueda y recolección de casquillos y otros indicios para evitar que fueran arrastrados por el agua.
Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.
La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de la investigación para establecer cómo ocurrió el homicidio y tratar de identificar a quien o quienes resulten responsables.