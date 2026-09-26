$!Matan a balazos a un hombre en Villas del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado en el Fraccionamiento Villas del Humaya, al norte de Culiacán.

El hecho fue reportado sobre las calles Villa de Tres Ríos y Villa Sinaloa, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes localizaron al hombre tendido bocabajo sobre la banqueta.

La víctima es de complexión robusta y vestía camisa negra, pantalón de mezclilla y tenis negros. Tenía además el rostro cubierto con su propia playera.