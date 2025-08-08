$!Matan a balazos a un hombre frente a gimnasio de Isla Musala, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante las últimas horas del jueves 7 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos frente a un gimnasio ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán.

Según informes, fue poco antes de las 23:30 horas cuando una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida en la vía pública, sobre el bulevar Revillagigedo y cerca del puente del bulevar Isla Musala.

La identificación de la víctima no ha sido revelada, pero refieren que se trata de un masculino de complexión regular y tez morena, el cual solo vestía un short negro.