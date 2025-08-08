$!Matan a balazos a un hombre frente a gimnasio de Isla Musala, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante las últimas horas del jueves 7 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos frente a un gimnasio ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán.
Según informes, fue poco antes de las 23:30 horas cuando una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida en la vía pública, sobre el bulevar Revillagigedo y cerca del puente del bulevar Isla Musala.
La identificación de la víctima no ha sido revelada, pero refieren que se trata de un masculino de complexión regular y tez morena, el cual solo vestía un short negro.
Las autoridades de seguridad arribaron al punto para dar fe del hecho y se encargaron de delimitar un perímetro mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue llevado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.