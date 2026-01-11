$!Matan a balazos a un hombre sobre un puente de la colonia El Vallado, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado a balazos la noche de este domingo sobre un puente de la colonia El Vallado, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 19:00 horas en el puente de la calle Primera, sobre la avenida Federalismo, cerca de las vías del tren y de las oficinas del Instituto Estatal de Protección Civil.

En el lugar, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual tenía heridas provocadas por disparos de arma de fuego.