$!Matan a balazos a un hombre sobre un puente de la colonia El Vallado, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado a balazos la noche de este domingo sobre un puente de la colonia El Vallado, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 19:00 horas en el puente de la calle Primera, sobre la avenida Federalismo, cerca de las vías del tren y de las oficinas del Instituto Estatal de Protección Civil.
En el lugar, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, el cual tenía heridas provocadas por disparos de arma de fuego.
La identidad de la víctima no fue revelada, sin embargo refieren que se trata de un masculino de complexión delgada y tez morena, el cual vestía una camisa azul y un pantalón de mezclilla del mismo color.
Elementos de la Secretaría de Marina actuaron como primeros respondientes y acordonaron la zona. Más tarde llegaron los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para encargarse de las diligencias y labores de campo pertinentes.
Cabe mencionar que en la escena fueron hallados casquillos percutidos regados sobre el pavimento, dejando evidencia de que el ataque armado ocurrió en el lugar donde fue localizado el cuerpo de la víctima.