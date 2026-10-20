$!Matan a balazos a un hombre y una mujer dentro de una casa en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la colonia Flor de Mayo, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.
El ataque armado se registró alrededor de las 12:10 horas de este martes, en el cruce de las calles 12 Rosas y Tulipán.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades no han proporcionado información sobre sus generales.
De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron por la fuerza en el domicilio y dispararon contra la mujer y el hombre, quienes se encontraban en la cocina de la vivienda.
Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión ingresaron al inmueble para brindarles auxilio; sin embargo, ambas víctimas ya no presentaban signos vitales.
Policías municipales aseguraron la vivienda y mantuvieron el resguardo de la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían las diligencias correspondientes.