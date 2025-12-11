$!Matan a balazos a un joven dentro de un domicilio en Bellavista, Culiacán

Un joven identificado como Arturo, de 23 años de edad, fue asesinado a balazos al interior de una vivienda en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en una zona de viviendas que se encuentran a la orilla de la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito.