$!Matan a balazos a un joven dentro de un domicilio en Bellavista, Culiacán

Un joven identificado como Arturo, de 23 años de edad, fue asesinado a balazos al interior de una vivienda en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.
Los hechos ocurrieron en una zona de viviendas que se encuentran a la orilla de la carretera que conecta la zona urbana de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito.
El crimen se reportó a las autoridades de seguridad alrededor de las 11:45 horas de este 11 de diciembre.
Se trata del segundo ataque armado en menos de dos horas, tras una agresión armada en el fraccionamiento San Rafael, que dejó un hombre asesinado y una mujer herida.
Los primeros respondientes en la escena fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron el perímetro.