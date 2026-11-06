$!Matan a balazos a un joven tras ataque armado en la colonia Azteca, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven identificado como Brandon, de 22 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Azteca, en Mazatlán, donde quedó sin vida sobre un puente peatonal que cruza un canal pluvial de la zona. La agresión armada se registró en el callejón Citlacopa, en el sector ubicado entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Venustiano Carranza, paralelo a la Avenida Gabriel Leyva y que conecta con uno de los andadores de El Bordo.

El reporte de detonaciones de arma de fuego en el lugar se registró alrededor de las 10:00 horas de este viernes 6 de noviembre. De acuerdo con los primeros informes, hombres armados dispararon en varias ocasiones contra la víctima, quien recibió impactos de bala, aparentemente en la cabeza. Tras el ataque, el joven quedó tendido sobre el puente peatonal que cruza el canal pluvial a la altura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez.