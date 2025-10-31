$!Matan a balazos a un menor de 16 años en la colonia Villa Bonita, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de edad que viajaba en una motocicleta la noche de este viernes 31 de octubre fue asesinado a balazos frente a un negocio de sushi de la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.

La víctima respondía al nombre de Misael, quien contaba con 16 años de edad.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas sobre la calle Paseo de los Andes, entre Balcanes y Las Campanas.