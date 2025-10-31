$!Matan a balazos a un menor de 16 años en la colonia Villa Bonita, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de edad que viajaba en una motocicleta la noche de este viernes 31 de octubre fue asesinado a balazos frente a un negocio de sushi de la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.
La víctima respondía al nombre de Misael, quien contaba con 16 años de edad.
El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas sobre la calle Paseo de los Andes, entre Balcanes y Las Campanas.
Según informes, el joven circulaba en su unidad ligera cuando varios sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego en su contra, provocándole la muerte de manera instantánea.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros en arribar al sitio, donde solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.
El fallecido fue descrito como un joven de complexión atlética y cabello largo, quien vestía camisa de resaque negra, short deportivo y tenis del mismo color. El cuerpo quedó tendido junto a su motocicleta, frente al establecimiento de comida.
La escena fue acordonada por elementos de seguridad pública, mientras agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.