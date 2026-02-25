$!Matan a balazos a un motociclista afuera de un domicilio en la colonia 6 de Enero, en Culiacán

Un hombre a bordo de una motocicleta perdió la vida después de sufrir un ataque a balazos por las calles de la colonia 6 de Enero, al norte de Culiacán.

La persona hasta el momento no ha sido identificada, únicamente se informó que se trata de un varón.

El punto de la agresión fue sobre la calle Rey Melchor, entre las calles Profesora Concepción Ocaranza y Agustina Achoy.