$!Matan a balazos a un motociclista afuera de un domicilio en la colonia 6 de Enero, en Culiacán

Un hombre a bordo de una motocicleta perdió la vida después de sufrir un ataque a balazos por las calles de la colonia 6 de Enero, al norte de Culiacán.
La persona hasta el momento no ha sido identificada, únicamente se informó que se trata de un varón.
El punto de la agresión fue sobre la calle Rey Melchor, entre las calles Profesora Concepción Ocaranza y Agustina Achoy.
Ahí, interceptaron y dispararon contra el conductor, provocándole heridas y su posterior fallecimiento.
Vecinos de la zona reportaron escuchar una serie de disparos de arma de fuego aproximadamente a las 18:30 horas, y el homicidio fue confirmado por autoridades en el lugar.
El lugar quedó bajo resguardo de corporaciones de seguridad, quienes acordonaron para que las instituciones de investigación lleven a cabo las diligencias correspondientes.