$!Matan a balazos a un motociclista en Paseo Alameda, al norte de Culiacán

Un motociclista privado de la vida y al menos dos personas más heridas dejó un ataque armado registrado la noche de este domingo en Paseo Alameda, en Culiacán.
Los hechos se reportaron a las autoridades alrededor de las 21:30 horas de este 4 de enero.
La víctima es un varón de aspecto joven, quien permanece sin identificar, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el bulevar Paseo de los Olivos, en el tramo entre las calles Paraíso y Encino.
De manera preliminar se reportó que las personas heridas serían jóvenes, quienes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja mexicana y trasladados hacia un centro de salud.
Dentro de la escena asegurada por autoridades, se encontraron restos de carrocería de un vehículo gris, sin embargo, se desconoce si tiene implicación con los hechos.
Al lugar se movilizó personal de Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro y acordonaron el lugar.
Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento del área y comenzar con las investigaciones de ley.