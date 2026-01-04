$!Matan a balazos a un motociclista en Paseo Alameda, al norte de Culiacán

Un motociclista privado de la vida y al menos dos personas más heridas dejó un ataque armado registrado la noche de este domingo en Paseo Alameda, en Culiacán.

Los hechos se reportaron a las autoridades alrededor de las 21:30 horas de este 4 de enero.

La víctima es un varón de aspecto joven, quien permanece sin identificar, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el bulevar Paseo de los Olivos, en el tramo entre las calles Paraíso y Encino.