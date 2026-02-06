$!Matan a balazos a una joven dentro de un auto en Rincón Real, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinada este viernes una joven identificada como Dulce Rosalina, de 24 años de edad, en el fraccionamiento Rincón Real, en Culiacán.

Reportes de disparos de arma de fuego en el sector norte de la ciudad, cerca de las 19:00 horas, derivaron en la confirmación del asesinato de la mujer, quien quedó en el asiento del piloto de un vehículo Volkswagen Jetta color gris, de modelo reciente.