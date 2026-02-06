$!Matan a balazos a una joven dentro de un auto en Rincón Real, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinada este viernes una joven identificada como Dulce Rosalina, de 24 años de edad, en el fraccionamiento Rincón Real, en Culiacán.
Reportes de disparos de arma de fuego en el sector norte de la ciudad, cerca de las 19:00 horas, derivaron en la confirmación del asesinato de la mujer, quien quedó en el asiento del piloto de un vehículo Volkswagen Jetta color gris, de modelo reciente.
De acuerdo con reportes preliminares, Dulce Rosalina recibió al menos seis disparos durante el ataque, y aunque se trasladaron servicios de emergencia, paramédicos informaron que no tenía signos vitales al momento de su arribo.
El automóvil quedó estacionado frente a un expendio de cerveza y junto a un autolavado, sobre la calle Villa del Palmar, entre Residencial del Marqués y Residencial Virreyes.
La zona fue resguardada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que luego la Fiscalía General del Estado realizara los peritajes correspondientes.