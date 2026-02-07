Matan a balazos a una mujer dentro de su domicilio en fraccionamiento Los Ángeles, Culiacán

Una mujer joven fue asesinada a balazos en el interior de su domicilio durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

La víctima, de nombre Jatziri Johana, de 24 años de edad, fue acribillada por sujetos que irrumpieron en la vivienda.

Según reportes iniciales, los responsables se adentraron hasta una de las habitaciones de la casa y dispararon contra la joven.

Los hechos fueron denunciados pasada la medianoche, en un edificio de viviendas ubicado sobre la calle Puerto Canal, entre San Aarón y Lago.

Las autoridades se movilizaron durante la madrugada y realizaron las diligencias en el lugar, y fue hasta la mañana que se confirmó la identidad de la joven asesinada.

Jatziri Johana es la décima mujer asesinada en Sinaloa en lo que va del 2026, y la segunda del mes de febrero.

Apenas unas horas antes de la agresión en su contra, en la noche del viernes 6 de febrero, Dulce Rosalina, también de 24 años de edad, fue víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Rincón Real, al norte de Culiacán.