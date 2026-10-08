Matan a balazos a una mujer en el Fraccionamiento Santa Teresa de Mazatlán

MAZATLÁN._ En su casa del Fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán, balean a mujer y paramédicos la declaran sin vida al tratar de brindarle los primeros auxilios.

El ataque armado se reportó a las autoridades a las 13:45 horas, en la Calle Santa Rosa de Lima del Fraccionamiento Santa Teresa.

Versiones de testigos indican que hombres armados ya esperaban a su víctima y al verla salir de la vivienda le dispararon.

Policías municipales como primeros respondientes acordonaron la zona y solicitaron una ambulancia para que paramédicos valoraran a la mujer agredida.

A su llegada, paramédicos de Bomberos Veteranos nada pudieron hacer por la mujer ya que no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.