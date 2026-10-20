$!Matan a balazos a una pareja dentro de una casa en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en la colonia Flor de Mayo, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

El ataque armado se registró alrededor de las 12:10 horas de este martes, en el cruce de las calles 12 Rosas y Tulipán.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades no han proporcionado información sobre sus generales.