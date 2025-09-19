Seguridad
Matan a balazos a una pareja en Cofradía de la Loma, en Navolato

El hombre quedó sin vida dentro de un domicilio que estaba habilitado como tortillería, mientras que la mujer fue declarada sin vida en el hospital al que fue trasladada
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/09/2025 22:07
19/09/2025 22:07

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos durante la noche de este viernes 19 de septiembre en una tortillería de la comunidad Cofradía de la Loma, en Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 20:15 horas en una vivienda que se ubica frente a un camino que dirige hacia el poblado Caimanero, pasando un río y cerca del sector Río Viejo.

Las víctimas se encontraban en el domicilio, que estaba habilitado como tortillería, cuando un grupo de civiles armados los atacó a balazos en repetidas ocasiones.

El hombre, cuya identidad no ha sido dada a conocer, quedó sin vida dentro de la vivienda, recostado bocarriba.

Por su parte, la mujer, identificada como Francisca, de 39 años de edad, resultó herida luego del atentado y fue transportada a un hospital, donde minutos más tarde fue declarada sin vida.

Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal arribaron al lugar del atentado y delimitaron una zona al encontrar el cuerpo del hombre.

Más tarde llegaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y las labores de campo.

En el lugar, los agentes de investigación inspeccionaron una motocicleta, la cual aparentemente les pertenecía a las víctimas

Ambos cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la autopsia de ley.

