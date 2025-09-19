$!Matan a balazos a una pareja en Cofradía de la Loma, en Navolato

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos durante la noche de este viernes 19 de septiembre en una tortillería de la comunidad Cofradía de la Loma, en Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 20:15 horas en una vivienda que se ubica frente a un camino que dirige hacia el poblado Caimanero, pasando un río y cerca del sector Río Viejo.

Las víctimas se encontraban en el domicilio, que estaba habilitado como tortillería, cuando un grupo de civiles armados los atacó a balazos en repetidas ocasiones.