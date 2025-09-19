$!Matan a balazos a una pareja en Cofradía de la Loma, en Navolato

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos durante la noche de este viernes 19 de septiembre en una tortillería de la comunidad Cofradía de la Loma, en Navolato.
El hecho se reportó alrededor de las 20:15 horas en una vivienda que se ubica frente a un camino que dirige hacia el poblado Caimanero, pasando un río y cerca del sector Río Viejo.
Las víctimas se encontraban en el domicilio, que estaba habilitado como tortillería, cuando un grupo de civiles armados los atacó a balazos en repetidas ocasiones.
El hombre, cuya identidad no ha sido dada a conocer, quedó sin vida dentro de la vivienda, recostado bocarriba.
Por su parte, la mujer, identificada como Francisca, de 39 años de edad, resultó herida luego del atentado y fue transportada a un hospital, donde minutos más tarde fue declarada sin vida.
Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal arribaron al lugar del atentado y delimitaron una zona al encontrar el cuerpo del hombre.
Más tarde llegaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y las labores de campo.
En el lugar, los agentes de investigación inspeccionaron una motocicleta, la cual aparentemente les pertenecía a las víctimas
Ambos cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la autopsia de ley.