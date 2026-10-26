$!Matan a balazos un hombre en la colonia Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Cuando caminaba por la calle Deportistas de la colonia Salvador Allende, un hombre fue acribillado a balazos y perdió la vida en el lugar, autoridades acordonaron la zona.
Las detonaciones del ataque se reportaron a los números de emergencia a las 16:30 horas, indicando la calle Deportistas casi esquina con Pascual Orozco del mencionado sector.
Al parecer, la víctima iba caminando cuando fue atacado a balazos por hombres armados que huyeron del lugar.
Policías municipales fueron los primeros respondientes en la zona, al momento que solicitaron una ambulancia, para que la víctima fuera auxiliada, pero a la llegada de paramédicos, el hombre baleado ya no contaba con signos vitales.
Elementos municipales y de las fuerzas federales implementaron un cordón de seguridad durante las diligencias de ley.