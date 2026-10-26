Seguridad
|
Violencia

Matan a balazos un hombre en la colonia Allende, en Mazatlán

La víctima iba caminando cuando fue atacado a balazos por hombres armados que huyeron del lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/10/2026 18:20
26/10/2026 18:20

MAZATLÁN._ Cuando caminaba por la calle Deportistas de la colonia Salvador Allende, un hombre fue acribillado a balazos y perdió la vida en el lugar, autoridades acordonaron la zona.

Las detonaciones del ataque se reportaron a los números de emergencia a las 16:30 horas, indicando la calle Deportistas casi esquina con Pascual Orozco del mencionado sector.

Al parecer, la víctima iba caminando cuando fue atacado a balazos por hombres armados que huyeron del lugar.

  • $!Matan a balazos un hombre en la colonia Allende, en Mazatlán
  • $!Matan a balazos un hombre en la colonia Allende, en Mazatlán
  • $!Matan a balazos un hombre en la colonia Allende, en Mazatlán

Policías municipales fueron los primeros respondientes en la zona, al momento que solicitaron una ambulancia, para que la víctima fuera auxiliada, pero a la llegada de paramédicos, el hombre baleado ya no contaba con signos vitales.

Elementos municipales y de las fuerzas federales implementaron un cordón de seguridad durante las diligencias de ley.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube