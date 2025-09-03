Seguridad
Ataque directo

Matan a bombero dentro de restaurante en la colonia Guadalupe, en Culiacán

Julio se encontraba en el establecimiento ubicado fue asesinado a unos metros de la caseta de la Policía Municipal. El ataque desató un fuerte operativo de corporaciones policiacas y militares en la zona
Noroeste/Redacción |
03/09/2025 19:48

CULIACÁN._ Un elemento del Cuerpo de Bomberos fue asesinado a balazos la noche de este miércoles dentro de un restaurante de la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Doctor Ruperto L. Paliza y Río Elota, a unos metros de la caseta de la Policía Municipal que se encuentra en el sector, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra la víctima, identificada como Julio M., un joven rescatista que murió en el lugar.

Paramédicos confirmaron minutos después que ya no presentaba signos vitales. El hecho provocó una amplia movilización de policías municipales, estatales y elementos del Ejército, quienes resguardaron la zona.

Al sitio también acudieron compañeros de Bomberos, consternados por el asesinato de su colega. Agentes investigadores y peritos de la Fiscalía iniciaron las diligencias correspondientes.

