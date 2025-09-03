$!Matan a bombero dentro de restaurante en la colonia Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un elemento del Cuerpo de Bomberos fue asesinado a balazos la noche de este miércoles dentro de un restaurante de la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Doctor Ruperto L. Paliza y Río Elota, a unos metros de la caseta de la Policía Municipal que se encuentra en el sector, cuando varios hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra la víctima, identificada como Julio M., un joven rescatista que murió en el lugar.