MAZATLÁN.- Salomón “N”, de 27 años, chofer de un camión urbano de la ruta Parque Bonfil, fue asesinado a balazos cuando se encontraba al volante de la unidad, en pleno Centro de Mazatlán.

En el ataque, un pasajero resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La agresión se registró alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, sobre la calle Aquiles Serdán, en el cruce con 16 de Septiembre, frente al Mercado de las Flores.