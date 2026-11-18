MAZATLÁN.- Salomón “N”, de 27 años, chofer de un camión urbano de la ruta Parque Bonfil, fue asesinado a balazos cuando se encontraba al volante de la unidad, en pleno Centro de Mazatlán.
En el ataque, un pasajero resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
La agresión se registró alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, sobre la calle Aquiles Serdán, en el cruce con 16 de Septiembre, frente al Mercado de las Flores.
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre se acercó al camión urbano y disparó contra el conductor. En el sitio quedaron al menos 10 casquillos percutidos de arma corta.
Salomón “N”, quien presuntamente viajaba como pasajero, fue atendido por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
Tras la agresión, el camión urbano continuó su marcha sin control hasta llegar al cruce de las calles Aquiles Serdán y Simón Bolívar, donde se impactó contra dos vehículos: un Toyota Corolla y un Nissan Sentra, que resultaron con daños materiales de consideración.
A una cuadra de la zona conocida como Las Changueras, la unidad terminó detenida tras el choque.
En el lugar del ataque también fue localizada una gorra, mientras que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías municipales desplegaron un operativo y acordonaron las zonas involucradas para las diligencias correspondientes.