$!Matan a dos en diferentes sectores de Culiacán

A balazos fueron asesinados dos hombres durante las primeras horas de este jueves 7 de agosto, en diferentes hechos registrados en Culiacán.

El primero ocurrió a las 1:00 horas en el sector Barrancos, a la altura del fraccionamiento Villa Colonial. El hecho se registró en la calle Dunas, entre la avenida Vinoramas y Encinos.

La víctima no ha sido identificada pero refieren que se trata de un masculino de de aproximadamente 25 años, de complexión delgada y tez morena clara; vestía short gris, una playera del mismo color con negro y tenis blancos de la marca Nike.

Además, el hombre llevaba un bolso negro con correa y una toalla de azul marino.

El segundo hecho sucedió en la colonia Pemex, alrededor de las 3:15 horas. La víctima se trata de un masculino que fue asesinado a balazos y dejado con mensaje de contenido amenazante en la calle Felipe Ángeles, entre la avenida Constituyentes Hilario Medina y la calle Cruz Medina.