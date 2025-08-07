Seguridad
Matan a dos en diferentes sectores de Culiacán

Un primer homicidio se registró a las 1:00 horas en el fraccionamiento Villa Colonial, en el sector Barrancos, y un segundo a las 3:15 horas en la colonia Pemex
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/08/2025 08:31
07/08/2025 08:31

A balazos fueron asesinados dos hombres durante las primeras horas de este jueves 7 de agosto, en diferentes hechos registrados en Culiacán.

El primero ocurrió a las 1:00 horas en el sector Barrancos, a la altura del fraccionamiento Villa Colonial. El hecho se registró en la calle Dunas, entre la avenida Vinoramas y Encinos.

La víctima no ha sido identificada pero refieren que se trata de un masculino de de aproximadamente 25 años, de complexión delgada y tez morena clara; vestía short gris, una playera del mismo color con negro y tenis blancos de la marca Nike.

Además, el hombre llevaba un bolso negro con correa y una toalla de azul marino.

El segundo hecho sucedió en la colonia Pemex, alrededor de las 3:15 horas. La víctima se trata de un masculino que fue asesinado a balazos y dejado con mensaje de contenido amenazante en la calle Felipe Ángeles, entre la avenida Constituyentes Hilario Medina y la calle Cruz Medina.

Su identificación no ha sido revelada pero refieren que es de complexión regular y tez morena; vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, además de que a un costado tenía una playera negra.

Las autoridades de seguridad arribaron a ambos puntos para delimitar un perímetro y el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias para ordenar el traslado de los cadáveres hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.

#Violencia
#Asesinatos
#Culiacán
#Inseguridad
#Homicidios
